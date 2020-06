’Gasten bij OP1 monddood gemaakt’

Waarom laat men de gasten niet uitpraten als zij met een bepaald onderwerp bezig zijn?

CDA-kandidaat lijsttrekker Mona Keijzer was afgelopen zaterdag bijvoorbeeld bezig met een antwoord toen zij werd onderbroken door presentator Tim den Besten die daarna een aardig stukje toneel weggaf. Zij kreeg niet de kans haar verhaal af te maken.

Het valt mij op dat dat gemeengoed gaat worden: iemand het woord te ontnemen als er iets gezegd wordt wat jou niet aanstaat. Zoiets heet: monddood maken.

Zo zijn er meer personen die niet willen dat een ander iets zegt wat niet in hun kraam past en zo graag op de voorgrond willen treden.

Zie nu Arie Boomsma. Hij zal wel even bepalen of in een bepaald programma reclameblokken komen. Het ging om een storm in een glas water.

Wil iemand zijn verhaal vertellen, laat hem of haar uitpraten. Zoiets heet beleefdheid en fatsoen.

E. de Redelijkheid,

IJsselstein