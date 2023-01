Brief 1: ’Gevolg van 12 jaar bezuinigingsbeleid’

Helaas hebben dit ook meegemaakt met mijn schoonmoeder, het personeel zat het grootste gedeelte van de dag achter de computer om gegevens in te vullen en er moesten vrijwilligers komen om s' avonds te komen koken. Dit was voor onze familie een trieste ervaring. Premier Rutte roept te pas en te onpas dat we een rijk land zijn maar deze ervaring leert dat we enorm slecht omgaan met onze ouderen.

Frans van Gelderen

