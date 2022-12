’Ook sociale dienstplicht zeer nuttig’

Hoewel wij daar door de legerleiding nooit over werden geïnformeerd, realiseerde ik mij wel dat wij daar geen enkele overlevingskans zouden hebben in het geval dat de Russen het Westen zouden aanvallen, zeker niet in mijn Munga-jeep die vaker in de garage stond met defecten, dan gereden heeft. Er is mij nooit gevraagd of ik bereid was om te vechten en mijn leven te geven voor mijn land.

Er was een mogelijkheid om dienst te weigeren op basis van gewetensbezwaren en daarvoor vervangende dienstplicht te verrichten, maar als 18-jarige was ik niet opgewassen tegen een militair ondervragingsteam waarvan het de dagtaak was om zoveel mogelijk argumenten te ontkrachten. Ik stond toen zeker niet onwelwillend tegenover het alternatief om me een jaar nuttig te maken in b.v. de zorg of een andere vorm van sociale dienstverlening. Ook in onze tijd denk ik dat dit een uiterst nuttige bijdrage zou kunnen leveren aan de maatschappij, zeker gezien de personeelstekorten overal.

A.J. de Bruijn, Zwijndrecht