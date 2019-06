‘Collectief belangrijk bij Oranjevrouwen’

Het wereldkampioenschap voetbal voor dames is begonnen. Onze Oranjeleeuwinnen zijn bereid om tot het uiterste te gaan. Damesvoetbal is tegenwoordig 'hot' en de kranten staan er vol van.

Miljoenen mensen zullen voor de tv getuige zijn van hun belevenissen. Toch krijg ik het idee, dat het vaak gaat over maar één voetbalster. Je kunt geen foto zien of Lieke Martens staat er alléén op, of in elk geval op de voorgrond. Alsof de rest van de dames er helemaal niet toe doet.

Ze zijn allemaal belangrijk voor het elftal en het uiteindelijk resultaat hangt alleen maar af van het collectief. Ook de andere medespeelsters hebben er recht op om in het zonnetje te worden gezet!

Jan Muijs, Tilburg