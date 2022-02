Brief 2 ’Achteraf weten we alles beter’

Hoe gemakkelijk is het voor onderzoeksleider Dijsselbloem achteraf te constateren wat we wel en wat we niet hadden en moeten doen om de corona te bestrijden. Dat rapport hadden velen van ons ook kunnen schrijven omdat het zo gemakkelijk is achteraf alles beter te weten. Natuurlijk was het triest wat er gebeurde in de tehuizen en ziekenhuizen, maar wie wist er wel wat er niet moest gebeuren. Jammer dat we toen Dijsselbloem nog niet hadden ontmoet dan zou er ongetwijfeld veel ellende zijn voorkomen. Het was een ramp die de gehele wereld heeft getroffen en door niemand was voorzien.

Johan van de Put

