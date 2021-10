Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Pers zag Biblebelt, maar niet migrant

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

De oplopende coronacijfers zorgden deze week voor de nodige discussie op de redactie. Vanuit de hoek van ziekenhuizen werd alarm geslagen, maar was daar nou echt aanleiding toe? En hoe zit het eigenlijk met dat terugkerende beeld in de media dat de zogeheten Biblebelt een voorname boosdoener is?