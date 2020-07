Onze elites bang voor etiket ’racist’

Ⓒ TLG

’Zoals empirisch bewijs keer op keer aantoont, hebben zowel systematisch racisme als verborgen en openlijke discriminatie tegen mensen van kleur diepe wortels en zijn breed geïnstitutionaliseerd in Nederland (...): in onze onderwijssystemen, werkpraktijken, gezondheids-, belasting- en sociale systemen. Etnisch profileren is een standaardpraktijk in Nederland (...). Zoals in de VS lopen mensen van kleur onevenredig gevaar in politiehechtenis te sterven. Het verlies van tienduizenden bruine en zwarte levens in de Middellandse Zee is ook ontstaan door structureel racisme.”