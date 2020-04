’Vakantieverkeer in heel Europa verbieden’

De EU moet een gezamelijk standpunt innemen over de aankomende zomervakantie. Miljoenen mensen staan te popelen om weer hun grenzen te verleggen. Laat de EU aangeven dat er geen vakantieverkeer dit jaar mogelijk is t/m eind september. Mensen zullen dan vakantie moeten houden in hun eigen land.

Met deze maatregel is het duidelijk waar de vakantieganger aan toe is. Er kunnen dan ook goede afspraken gemaakt worden voor de reeds betaalde reissom. Eén jaar vakanie houden in eigen land dat is te doen.

Onno Bokhove, Nieuw-Vennep