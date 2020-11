Houdt het dan nooit op?

Wat een ellende. Heeft 2020 ons al niet genoeg op de proef gesteld? De ene zoönose is nog niet uitgewoed en uitgemuteerd, of een oude bekende meldt zich. De vogelgriep rukt op en de pluimveesector wordt hard getroffen. Eén lichtpuntje: de kans dat de vogelgriep de mens direct zal treffen is klein.