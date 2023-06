’Meer stress bij verlagen bsa-grens’

Zij gaven aan dat áls ze ergens stress van hadden, dit voortkwam uit de combinatie van werk en studie (want geen recht op een beurs en ook geen studieschuld willen), het dagelijks heen en weer reizen (want geen betaalbare, prettige kamer te vinden in de studentenstad) en stress door toenemend projectmatig onderwijs in random samengestelde werkgroepjes met daarin altijd enkele onvoldoende presterende en ongemotiveerde medestudenten van wiens inzet en kwalitatieve bijdrage ze wel afhankelijk zijn voor goede toetsresultaten.

Het verlagen van het aantal studiepunten voor het bindend studieadvies (bsa) gaat de laatst genoemde stressfactor alleen maar verhogen: nog meer niet-capabele en/of ongemotiveerde studenten die extra aandacht vragen van docenten en weinig kunnen of willen inbrengen in de nieuwe onderwijsvormen. Daarbij vroeg één van de studenten zich hardop af waarom studenten koste wat kost op hbo-niveau behouden moeten worden, terwijl er in ons land zo’n dringende behoefte is aan goed opgeleide mbo’ers op de arbeidsmarkt.

D. Wielinga