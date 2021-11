Brief 1: ’Ouders moeten reljeugd zelf aanspreken’

Er is al heel veel commentaar geweest op de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam. Als vrouw van ex-politieagent en ex-ME’er en als moeder van een politieagent vraag ik mij af wie van de ouders zijn of haar kind linea recta naar het bureau heeft gebracht toen zij thuiskwamen stinkend naar de rook. Hebben jullie werkelijk geloofd dat zoonlief volgens eigen zeggen met zijn vrienden aan het chillen is geweest rond een kampvuur?

Waar is het in de opvoeding misgegaan dat jullie kind het lef heeft om hulpverleners, in de meeste gevallen ook ouders, zonen of dochters aan te vallen? Wanneer hebben jullie het stukje opvoeding over mijn en dijn overgeslagen?

’Iedereen’ is zeer verontwaardigd over de rellen afgelopen vrijdag, maar hebben jullie, ouders van deze reljeugd, ook het lef om jullie kinderen aan te spreken en hen verantwoordelijk te houden voor alle ellende die deze hulpverleners is aangedaan?

Ik maak mij namelijk ook zorgen over mijn kind, hij was erbij afgelopen vrijdag, maar wel aan de andere kant.

Ingrid Cramer

