'Ideologie belangrijker dan het land'

Ing. J.J.C.P. Vermeer, Almere:

Het is Prinsjesdag, hoera, de regering mag haar nieuwe plannen weer aan het volk presenteren. De plannen zijn 'traditioneel uitgelekt', en beloven helaas voor miljoenen huishouden niet veel goeds. Het is jammer dat de bevolking voor de zoveelste keer word belast, genivelleerd en eigenlijk gedegradeerd tot belastingslaven van deze overheid. Met bezuinigen heeft het allemaal niets meer te maken. Stokpaardjes worden bereden. Gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid doen er niet toe, als de ideologie van PvdA en VVD maar uitgedragen wordt.

Een groot deel van de Nederlanders lijkt deze overheid, en haar koers niet meer te ondersteunen. Begrijpelijk gezien de vele gebroken verkiezingsbeloftes, en het niet willen snijden in het eigen ambtenaren/overheids apparaat, het door blijven gaan met veel geld naar andere Europese landen sturen met zeer vage garanties (die niets waard zullen zijn zal later blijken), het slaafs volgens van Brussel etc. etc.

Het ontbreekt deze overheid aan enige visie hoe het land uit deze crisis kan komen. Dat kan eenvoudig. Geen subsidies meer op onzin, geen verkwisting in o.a. de zorg, ambtenaren verdienen maximaal de balkenendenorm, Een bevriezing, of beter, vermindering van het overheidsapparaat, het sparen van de aardgasbaten vanaf nu zoals Noorwegen ook doet, enz. enz. het belangrijkste: het woord bezuinigen nooit meer verwarren met lastenverzwaring zoals nu te pas en te onpas gebeurd.

Stabiliteit schapen in regels, en niet elk jaar weer wat anders op o.a. de huizenmarkt. Werklozen dwingen om laagbetaalde banen te doen, ook al is het zwaar werk in de kas. We lijken wel gek dat we met zoveel werklozen daar Polen etc. voor naar Nederland halen. De schouders eronder door de overheid die investeren in werkgelegenheid stimuleert in plaats van belast, en een bevolking die ook het zwaardere werk bereid is te doen. Dan zijn we er zo uit.

Helaas, deze overheid gaat het niet begrijpen. Ideologie is belangrijker dan het land. Jammer Mark, jammer Diederik. Het land verdiend zo veel beter dan dit! Gemiste kans!

