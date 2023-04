Premium Het beste van De Telegraaf

Piet Fortuin, voorzitter CNV 'Het is te stil over opmars technologie'

Een met kunstmatige intelligentie gegenereerde ’foto’ van een futuristisch cyborgmeisje Ⓒ ANP/HH

Werkgevers en werknemers moeten snel met elkaar in gesprek over de rol van nieuwe technologie op de werkvloer. Debat is er nauwelijks, signaleert CNV-voorzitter Piet Fortuin. ,,We moeten hiermee snel aan de slag voor de technologie met ons aan de slag gaat.”