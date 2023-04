Tranen met tuiten gehuild. Mijn kapster Sandra heeft de wasbakken nagekeken, alle handdoeken in de wasmachine en droger nagekeken. Tot de slang en filters in de schuur. Niks gevonden. Mijn verdriet was groot. Maar in de auto naar huis kreeg ik een telefoontje dat mijn oorbel alsnog was gevonden. Mijn dank is groot.

Lida Meester, Alphen aan den Rijn

