’Kwetsbaren met kind snel inenten’

Zij zijn nog helemaal niet op school geweest sinds maart vorig jaar! Omdat zij hun vader of moeder kunnen besmetten als ze het virus mee naar huis nemen. Deze kinderen hebben een zware tijd, zij missen al een jaar het leren en plezier maken samen met hun klasgenootjes.

En terwijl keuken- en kantoormedewerkers uit de zorg en voordringers hun prik al hebben weten te bemachtigen, wachten deze kwetsbare ouders met smart op hun oproep, zodat hun kinderen eindelijk weer kind kunnen zijn.

Minister De Jonge, is het nou echt niet mogelijk om een paar duizend vaccins te reserveren in het belang van deze kinderen? Of desnoods een donatiesysteem op te zetten, waar mensen die al aan de beurt zijn maar best nog even willen wachten, hun plekje bij de GGD afstaan aan de ouders van deze kinderen? Zolang deze kinderen niet worden gezien, en niemand zich voor hen inspant zullen zij nog maandenlang gedwongen thuiszitten.

Fenna Stappers,

Meppel