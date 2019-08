Uitslag stelling: Te prijzig voor Jan Modaal

De prijzen van veel attracties zijn de afgelopen jaren dan ook behoorlijk gestegen. Zo werd het museumkaartje gemiddeld maar liefst dertig procent duurder.

Door onder andere de btw-verhoging van zes naar negen procent werd ook het dagje pretpark of dierentuin duurder.

Voor de modale Nederlander niet meer te betalen, zo oordeelt een overgrote meerderheid van de respondenten. Het dagje uit is een luxe geworden, zo vindt nog eens een grote meerderheid. „Een dagje Efteling kost 42 euro per persoon. Gewoon niet meer te betalen voor een gezin van vier”, stelt iemand. Een ander prefereert om die reden een weekendje weg: „Voor het geld dat je kwijt bent aan een dagje uit, boek je een heel weekend in een hotel met eten erbij.”

De door wegvallende subsidies geplaagde musea moesten hun prijzen wel verhogen. De meeste stemmers zouden die subsidies wel weer terug willen zien. Ook zouden de meesten graag zien dat pretparken en dierentuinen gesteund werden, zodat ze voor iedereen haalbaar zijn.

Toch denken ook heel veel respondenten dat dit een sigaar uit eigen doos zou zijn. „Uiteindelijk komt dit dan ook weer terecht op het bordje van de belastingbetaler”, zegt iemand.

Sommigen zouden het terecht vinden als dierenparken geld van de overheid zouden krijgen, omdat ze bijdragen aan de bescherming van de natuur. „Een dierentuin is een noodzaak voor de hele wereld. Vanwege de fokprogramma’s mogen ze best meer krijgen en vragen.”

Een tegenstander van subsidies oppert een ander idee voor het betaalbaar houden van attracties: het invoeren van een nul-procentstarief voor btw voor dierentuinen en musea. Een ander voorstel om het dagje uit goedkoper te maken, is het gratis maken van parkeren bij attracties.

Veel attracties investeren fors in zogenaamde belevenissen om ze aantrekkelijk te houden voor het publiek. Twee derde vindt dat Nederlanders op dat gebied verwend zijn. Om het dagje minder prijzig te maken, is een heel groot deel van de respondenten wel bereid de eigen versnaperingen mee te nemen. „Waarom is het eten en drinken in een pretpark altijd zoveel duurder dan daarbuiten?”, vraagt iemand zich af.

Om de kosten in toom te houden stellen ook velen de aanschaf van de Museumjaarkaart voor. „Zes keer een museum bezoeken en je hebt ’m er al uit”, rekent een respondent voor.

Behalve het dagje uit, is ook de vakantie minder haalbaar geworden voor veel Nederlanders. Driekwart van de stellingdeelnemers vindt het erg dat een kwart van de landgenoten niet op vakantie kan. Nog eens driekwart is van mening dat iedereen in ons land minimaal een week per jaar op vakantie zou moeten kunnen.

Een reactie: „In plaats van een weekje vakantie, gaan we nu slechts een weekendje weg. Zo hebben de kinderen op school toch nog wat te vertellen na de zomervakantie. Wij werken er net zo goed voor, maar voor ons blijft er niks over om van te sparen. We beseffen dat er mensen zijn die het zwaarder hebben dan wij, maar soms doet het wel zeer.”