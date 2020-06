’Angst voor corona doorgeslagen’

Je mag in Nederland als oudere en/of zieke blijkbaar aan van alles en nog wat creperen, inclusief iedere andere besmettelijke kwaal, zolang het maar niet aan het Coronavirus is. Nog even en er worden postuum boetes en sancties opgelegd aan wie het waagt aan Covid-19 te overlijden!

Zorg er dus voor dat je aan een andere vreselijke kwaal doodgaat, zolang het maar niet aan het Coronavirus is, want dat staat Rutte's overheid niet toe!! Begrepen?

H. J. v. Looijenga

Drachten