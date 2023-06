’Boeren niet goed geïnformeerd’

Er is zo’n ingewikkeld programma op de website gezet, dat menig boer na uren invullen en nadenken er de brui aan gegeven heeft en nog niet veel wijzer is geworden. Typisch Den Haag. De boeren in onzekerheid laten en hen geen greintje tegemoet komen. Welke boer er wat de stikstofuitstoot betreft aan uitkopen moet denken, is inmiddels in regeringskringen bekend. Waarom worden die boeren niet netjes geïnformeerd? In plaats van hen met onoplosbare websites op te schepen? Moet dat nou?

Bert Osendarp, Irechek