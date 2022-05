’Benzineprijs omlaag’

Zelfs 2,08 euro is nog steeds prijzig maar de prijs in ons land is zowat onbetaalbaar geworden. Die accijnsverlaging van 0,17 eurocent is alweer verdampt dus hup kabinet verlaag de prijs zoals Duitsland heeft gedaan.

Het voordeel is dan dat de mensen die aan de Duitse grens wonen niet meer daar gaan tanken of het moet zijn omdat boodschappen daar ook goedkoper zijn dan hier. Wat dat betreft mag hier ook voor de boodschappen iets aan gedaan worden, verlaag de BTW want voor de rest zal alles alleen maar duurder worden.

Kom de burger tegemoet want we verzuipen massaal. Wij zijn van plan om eens in het half jaar naar Luxemburg te rijden voor rookwaren en ook andere dingen zijn daar véél goedkoper dan hier.

Dus wij vullen de schatkist hier minder omdat het loont om een stuk te rijden ondanks de dure benzine maar dan wel massaal inslaan (ook voor vrienden/familie die dan onderling de benzine betalen dus we rijden er gratis heen/terug).

Kortom; trek de prijzen met omringende landen waar die lager liggen gelijk, dat zal pas een positieve boost zijn voor onze burgers, we kunnen wel wat ruimte gebruiken. Beter nu wat minder inkomsten in de schatkist dan straks niets meer en veel burgers zullen uiteindelijk dakloos worden, en dan?

Dan verzuipen niet alleen de Nederlandse burgers maar ook alle linkse politieke projecten want van een kale kip kan je niet blijven plukken.

P. van Neck,

Rotterdam