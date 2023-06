’Pijlen gericht op nepjacht’

Kasteel Doorwerth is doorgeslagen in het bedenken van spelletjes voor groot en klein. Men heeft in deze gewelddadige tijd het boogschieten op nepdieren geïntroduceerd want er is niets leuker dan om lekker in de natuur te zijn, spoorzoekertje te spelen en pijlen te schieten. Echter de 3D-exemplaren met pijlen erin zien er akelig echt uit en dat is voor jeugdigen geen goede aanblik, laat staan dat ze dit ’geweld’ in de toekomst als gewoon gaan beschouwen. Er had best wel een mildere vorm van het jagen op dieren bedacht kunnen worden.

Mevr. Brugman, Lelystad