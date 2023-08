’Recessie deert burger nog niet’

Als we alle berichten moeten geloven verkeert ons land momenteel in een recessie, want de economie is weer wat afgenomen. Moeten we ons zorgen maken, vraagt Jan Muijs zich af?

Bekijk ook: Nederland in recessie gestort: 'Inflatie doet nu echt pijn in de portemonnee' En zijn de tijden van failliete bedrijven, werkloosheid en armoede weer aangebroken? Welnu, zo'n vaart zal het nu wel niet lopen. Kijk maar eens naar het koopgedrag van de mensen en de drukte op markten en in winkelstraten. Je kunt er nog steeds 'over de hoofden lopen'. Dus: geen zorgen voor de dag van morgen! Jan Muijs, Tilburg