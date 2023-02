Brief 2 ’Schuldenlast zuiden nekt euro’

De torenhoge schuldenlast van veel zuidelijke landen zorgen voor een onhoudbare situatie in onze eurozone. We zien de euro steeds zwakker worden t.o.v. andere toonaangevende munten (Tel. 11/2), schrijft Maro Verhees.

De euro is door onszelf van binnenuit uitgehold, omdat we ons niet aan afspraken hielden’ ‘’die eigenlijk in beton gegoten waren’’ zoals een overheidstekort van maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en een bruto schuld van maximaal 60 procent van het bbp. Veel Zuid-Europese landen hebben daar gewoon een loopje meegenomen.

Dit alles geeft aan dat er door hen al zoveel schulden zijn opgebouwd, dat we de rente eigenlijk moeilijk kunnen verhogen willen we er niet met z’n allen eraan onderdoor gaan. Kortom, het ’cruiseschip Europa’ begint daardoor langzamerhand water te maken. De vraag blijft, gooien we een aantal reddingsvlotten overboord en nodigen een aantal noordelijke landen uit om daarin ook plaats te nemen, of blijven we wachten tot het cruiseschip in de golven diep naar de bodem verdwijnt?

Mario Verhees, Asten