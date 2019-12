’Doe iets voordat het hier het Wilde Westen wordt’

Het dragen en gebruiken van een mes is statusverhogend in bepaalde buurten in Rotterdam. Zomaar een zin uit een journalistieke bijdrage van De Telegraaf. Het begint inderdaad steeds meer uit de hand te lopen met steekincidenten in ons land en de daders zijn vaak onveranderd zeer jong. Dit schreeuwt om maatregelen.

Zo zou het Jeugdstrafrecht voortaan niet meer tot achttien maar tot veertien jaar moeten gelden en is het bij je hebben van een mes altijd een bewijs van voorbedachte rade. Ook veel strenger straffen is een middel. Want het geleuter van de zogenaamde experts dat dit niet helpt is ondertussen al lang achterhaald.

Niet strenger straffen helpt in ieder geval zeker niet, dat heeft de huidige reeks aan incidenten ondertussen wel ondubbelzinnig aangetoond. Pak daarnaast ouders aan die niet in staat zijn om hun prinsjes een adequate opvoeding te geven. Doe iets voordat het hier echt op het Wilde Westen begint te lijken.

Jan Pronk, Beverwijk