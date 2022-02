’Vertrouwen in vakbond FNV weg’

De FNV is deels verantwoordelijk te houden voor de sociale teloorgang die burgers ten deel is gevallen, immers de bond is altijd loyaal aan de SER gebleven. Dan hebben we het over het poldermodel waar FNV met die ‘onbetrouwbare’ overheid al jarenlang zaken doet en heeft gedaan over de sociale agenda. Dát heeft de burger, verweesd, verraden, vertrapt en verscheurd gemaakt, niet alleen de overheid. Je eigen straatje schoonvegen heet zoiets, toch?

Elzinga wil het niet hebben over de oorzaken waarom de FNV onder zijn leiding afglijdt naar een nietszeggende bond. De verhoging van de AOW-leeftijd en zijn categorisch weigeren de zware beroepen eerder te laten stoppen zijn zaken die voor de leden (en burgers) moeilijk zijn te verteren. Door Elzinga en zijn voorgangers hebben veel leden weinig tot geen vertrouwen meer in de bond.

Herman de Haas, Rotterdam