’Lichtvervuiling is overal’

We doe geen oog meer dicht, komen gespannen de nacht door, de lichtvervuiling sloopt ons leven. Maar gelukkig is de redding nabij; Kamerlid Moorlag (PvdA) wil van de knipperende lichtjes af op de landschap ontsierende windmolens. Aangezien er geen belangrijker zaken spelen in ons land een geweldige opsteker voor ons volk.

Ik raad het Kamerlid Moorlag aan eens in de nacht rond te gaan rijden over onze snelwegen en dan vooral bij de grote steden. Over lichtvervuiling gesproken, honderden gebouwen waar dag en nacht het licht brand. Knipperende lichtjes op windmolens, waar hebben we het over, blijkbaar is er echt niets anders meer wat belangrijk is in ons land.

J.H. Posthumus, Veghel