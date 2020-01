De Kwestie: ’Zonder gelukszoekers geen woningnood!’

Foghat1951 verkondigt namelijk de mening van velen als hij (of zij) stelt: „Er is geen huizentekort. Wij hebben een mensenoverschot! En vooral van mensen die maar overal vandaan kwamen, een verblijfsvergunning krijgen en met voorrang worden gehuisvest.”

Vooral van dat laatste is Anna B behoorlijk ziek: „Het is waanzin. Ik sta al 13 jaar op de wachtlijst. Ik heb13 jaar geleden - met zeer goede redenen - urgentie aangevraagd, werd afgewezen en moest achter in de rij aansluiten. ’Oké’, dacht ik toen nog, ’eerlijk is eerlijk’… maar nu krijgen al die buitenlanders wel allemaal voorrang, de mooiste huizen.”

En dus, zegt Henkhaarlem1, is er maar één oplossing: „Een asielzoekersstop van 90% en opvang van vluchtelingen in de regio. Uitzetten van personen die hier niet thuishoren en statushouders waarvan het land van herkomst weer veilig is en die niet participeren in onze maatschappij, terugsturen.” Die mening geeft Hansvermeerbachen ook: „We draaien aan de verkeerde knop. We hebben niet te weinig woningen, maar we hebben te veel mensen voor zo’n klein landje.”

"Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dat betekent dat je keuzes moet maken."

Waar we allemaal goed in zijn is wijzen naar de schuldigen: premier Rutte (uiteraard, zou je bijna zeggen), de woningcorporaties, de vastgoedeigenaren, huisjesmelkers, scheefwoners, asielzoekers, ouderen, iedereen krijgt wel ergens de schuld van. Ouderen, bijvoorbeeld blijven ’veel te lang in hun te grote (en goedkope) woning zitten’. Die moeten eigenlijk doorschuiven. Maar ja, zegt Rozette04, waarheen dan? „Ouderen moesten toch zo lang mogelijk thuisblijven? Zelfredzaamheid stond voorop. Mooie reden om te bezuinigen op ouderen. Bejaardentehuizen en verpleegklinieken werden in rap tempo gesloten. Met het gevolg dat ouderen nu wél willen verkopen, maar nergens naar toe kunnen. Geen plaatsen vrij.”

Vroeg sparen

En dus komen er geen – of te weinig – geschikte woningen op de markt. Reageerder Weertdude vindt dat de klagers ook wel wat te verwijten valt. Voor wie wil, is er vaak wel een weg, denkt hij: „Mensen moeten eens inzien dat het kopen van een woning, het hebben van de nieuwste iPhone, of een nieuwe auto geen ’recht’ is maar een luxe. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dat betekent dat je keuzes moet maken. Steek je niet onnodig in de schulden. Leef gewoon eens binnen je mogelijkheden, begin vroeg met sparen zodat je een substantiële eigen inleg kan doen als je dan eindelijk een huis kunt kopen. Mensen hebben het allemaal aan zichzelf te danken. Ook in deze tijd kun je dan gewoon een huis kopen.”

Hoe dan?, vraagt Misschienmorgen zich af: „Sinds 1980 zijn de huizen vijf keer zo duur geworden! Het gemiddelde inkomen is slechts verdubbeld. Geen wonder dat jongeren amper een huis kunnen betalen. En volgens de overheid en een paar onwetenden komt dit allemaal door de jeugd!” Overigens lag in 1980 de hypotheekrente boven de 10%. Dat drukte de huizenprijzen ook behoorlijk…

Subsidies

En dan moet je ook nog bereid zijn om – samen – iets te gaan doen. Te veel mensen houden nog vast aan hun huisje, zegt Jaapria35: „Het is niet alleen bouwen, maar je moet ook anders gaan denken. Ik ken in mijn omgeving verschillende mensen die een relatie hebben maar niet samenwonen, omdat je dan al je toeslagen en huursubsidies weggooit. Doe daar nou ook iets mee, zodat deze mensen kunnen gaan samenwonen en je hebt weer een woning vrij.”

"Pas als we in Nederland huizen gaan bouwen voor de mensen die erin gaan wonen en niet voor degenen die er geld aan verdienen kan de toestand verbeteren."

Allemaal waar, zegt Foma-zitterd, maar we moeten ook iets doen (naast klagen): „Weg met alle belemmerende regels. Bouwen, bouwen, bouwen. En ook nog eens betaalbaar. Het is nu allemaal veel te duur.” Ook Hopruud denkt dat bouwen de sleutel is, maar dan moet het inderdaad wel goedkoper: „Het is jammer dat er zo weinig creativiteit bij ondernemers van bouwbedrijven zit, want huizen kunnen tegenwoordig veel goedkoper gebouwd worden. Nieuwbouwwoningen worden duur gemaakt door de hoge prijzen van bouwgrond, hoge personeelskosten en hoge BTW-tarief.”

En komt het dan allemaal nog goed? Nou, daar zijn we niet enthousiast over. A_Smit verwoordt dat als volgt: „Nee, voorlopig komt dat niet meer goed. Pas als we in Nederland huizen gaan bouwen voor de mensen die erin gaan wonen en niet voor degenen die er geld aan verdienen kan de toestand verbeteren. Helaas zijn we zo ver nog lang niet.”