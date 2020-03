’Bejaardenhuizen moeten terug’

Door mijn werk (vrijwilligster ziekenhuis) spreek ik veel ouderen die echt niet zo gelukkig alleen wonen zoals er vaak beweerd wordt. Zelf reclame op tv moet ons laten geloven hoe fijn thuis wonen is. Nou echt niet volgens vele ouderen. Een meneer was angstig om naar huis te gaan. Botkanker, prostaatkanker en valt vaak. Maar ja er zijn geen bejaardentehuizen meer zei hij. En verpleegtehuizen? Wachtlijsten. Hij is 94! Dan word ik zelf bang om oud te worden als ik dat hoor. Kom eens in actie politici. Ga weer bejaardentehuizen bouwen. Veel woningen weer voor onze starters vrij. Simpel. En noodzaak!!

Ria Wijntjes, Tiel