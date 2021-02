’Laat permanente bewoning vakantiehuis toe’

Premium Financieel

Bijlmerbajes wordt woonwijk: ontwerp bijna rond

Het hoofdgebouw van de oude Bijlmerbajes staat nog overeind. Daarachter ligt een kale vlakte met een afgetakelde toren en stukken muur, alsof er een bombardement is geweest. Hier moeten in 2023 de eerste bewoners een aangenaam thuis hebben. Projectdirecteur Harko Kloeze van ontwikkelaar AM licht een...