’Ziyech klaar voor vertrek buitenland’

En zo ziet het er op dit moment ook naar uit, omdat hij alleen naar een grote club wil en Sevilla te min vindt. Ik, ook Ajacied, meen echter dat de tijd is aangebroken dat Ziyech op 26-jarige leeftijd kiest voor een club in het buitenland, omdat hij de Nederlandse competitie is ontgroeid en toe is aan een nieuwe uitdaging.

Nog een jaar rondbanjeren op de Nederlandse velden zal zijn ontwikkeling en inspiratie niet ten goede komen en blokkeert bovendien de eventuele komst van Steven Bergwijn. Het klinkt dus raar, maar ik hoop op het meer dan verdiende vertrek van onze sterspeler!

Bas Overmars, Amsterdam