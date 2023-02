Premium Het beste van De Telegraaf

Linkse elite jaagt gewone man rechtsaf

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Over de PvdA wordt nog wel eens gesteld dat ze goed is voor de mensheid, maar slecht voor mensen. Waar men onder het mom van de sociaaldemocratie juist barmhartigheid naar de zwakkeren in de samenleving zegt te willen nastreven, is het politieke messenblok altijd binnen handbereik om de eigen mensen onschadelijk te maken. Job Cohen, Diederik Samsom en Lodewijk Asscher ondervonden het aan den lijve.