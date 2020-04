’Eet groente uit eigen land’

Deze week kocht ik een zak sperziebonen in de supermarkt. Thuis zag ik dat ze uit Senegal kwamen. Ik bedacht me dat we beter groente en fruit uit eigen land kunnen eten, waardoor onze boeren en tuinders mogelijk wat meer lucht krijgen om te overleven. Dan hoeft er ook geen groente en fruit doorgedraaid te worden omdat kostprijzen niet gehaald worden. Betaal liever iets meer om deze sector te steunen.

M. van der Velden, Veghel