’Benzine melkkoe voor de schatkist’

Het, demissionaire, kabinet is vooralsnog niet van plan om de benzineprijs te verlagen. De accijns, met daarbij opgeteld de btw, laten een benzineprijs zien die al boven de 2 euro uitkomt. Volgens het kabinet bepalen de fabrikanten en leveranciers de, te hoge, prijs voor de consument.

Mijn vraag is dan ook: hoe doen ze dat dan in België waar men per liter benzine zo’n 50 cent minder betaalt? Ook Duitsland is veel goedkoper. Ik vermoed dat de schatkist bij ons flink gevuld moet gaan worden door de bekende melkkoe, oftewel de auto.

Ronald Kranenburg, Lisse