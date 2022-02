Stelling: Uitstel 2G verstandig

Kopieer naar clipboard

Het omstreden 2G-systeem is voorlopig van de baan. Minister Ernst Kuipers wil eerst opnieuw laten onderzoeken in welke omstandigheden 2G (gevaccineerd of genezen van corona) kan worden ingezet. Is het verstandig om het besluit rond 2G nog even uit te stellen of niet?