’Oranje onder Van Gaal zal hoge ogen gooien’

Hij liet er zelfs het Nederlands elftal voor in de steek. Maar was Ronald wel een goede keus voor Barcelona? Want als je ziet bij hoeveel clubs hij als trainer is ontslagen wegens wanprestatie, dan lag dit nieuwe ontslag gewoon in de lijn der verwachtingen.

De directie van Barcelona heeft zich teveel laten leiden doordat 'sneeuwklokje' ooit persoonlijk met een schitterend doelpunt de Europacop I met Barcelona veroverde. Zo zie je maar: eerdere prestaties zijn geen garantie voor de toekomst.

Maar wat nu? Laten we met zijn allen achter bondscoach Louis van Gaal gaan staan! Met dít Nederlands elftal moeten we bij het aanstaande WK in Qatar hoge ogen kunnen gooien.

Jan Muijs,

Tilburg