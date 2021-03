Redactie zonder Hollywood-hectiek

Het moet geweldig zijn om de redactie in actie te zien bij een grote nieuwsgebeurtenis, stelde Mark Rutte onlangs toen hij De Telegraaf bezocht als gasthoofdredacteur. Dat moet een enorme hectiek zijn, vermoedde de VVD-leider, verwijzend naar de legendarische film All the President’s Men, waarin Robert Redford en Dustin Hoffman vechtend tegen deadlines in een decor van rennende collega’s en ratelende telexmachines het Watergate-schandaal blootleggen. Alleen het getik van de typemachines uit die tijd ontbreekt, stelde de liberaal zich voor, terwijl hij over een uitgestorven redactievloer liep. Corona was immers spelbreker.