’Waarschuwing Rutte een gotspe’

Na twaalf jaar in campagnes zeggen dat we een kleinere overheid moeten en de belastingen omlaag moeten, zuchten we onder een belastingdruk waar Joop den Uyl trots op zou zijn. Dit na twaalf jaar een kabinet onder VVD-leiding. Tanken is door heffingen en cumulatieve belastingen onbetaalbaar. De auto zelf is in ons land door heffingen het duurste in Europa. We leven op een gasbel, maar door belastingen en heffingen op energie betalen we de hoogste prijs in Europa hiervoor en kleumen volwassenen en kinderen in hun onverwarmde huis. Mensen gaan niet meer uren werken, omdat het niets oplevert vanwege de progressieve belastingdruk. De heer Rutte zal het allemaal wel weglachen, maar denkt hij nu werkelijk dat de lezers zo naïef zijn en iets van zijn verhaal geloven? Overigens ben ik geen fan van de door hem genoemde partijen maar was ik meer dan 40 jaar VVD-lid.

Jan Oosterhof