Uitslag Stelling: Pessimistisch over Oranje

De komende drie WK-kwalificatiewedstrijden tegen (respectievelijk) Noorwegen, Montenegro en Turkije zijn cruciaal en mogen sowieso niet verloren worden. Met drie keer winst zou Oranje vrijwel zeker de koppositie pakken. Nederland staat momenteel tweede in de poule, Turkije gaat aan kop met één punt meer.

De afwijzende houding bij velen over Oranje heeft te maken met de matige EK-prestatie afgelopen zomer. Maar ook het gastland Qatar zorgt voor een negatief sentiment. Met name het aantal doden als gevolg van de uiterst slechte omstandigheden voor arbeiders bij de bouw van stadions zit veel deelnemers dwars. Verder zijn de meesten ook somber gestemd door de korte voorbereidingstijd die de nieuwe bondscoach heeft om het elftal naar zijn idee te modelleren. Zo stelt een Oranje-fan: „De bondscoach heeft veel meer tijd nodig om het elftal naar zijn hand te zetten. Ik denk dat Louis van Gaal wel veel meer autoriteit uitstraalt naar de spelers dan Frank de Boer.”

Velen vinden de internationals over het paard getilde voetballers, die geen echte voetbalmentaliteit bezitten. „ Het zijn verwende mannetjes op het veld, ze hebben geen ruggengraat, maar pronken wel met dikke auto’s”, sneert een criticus.

Ook ontbreekt het elftal aan ’spirit’, denken velen. „Het is een middelmatige ploeg. Weinig vechtlust. Ondanks Louis van Gaal”, klinkt het kritisch. De meesten zijn wel te spreken over de bondscoach. „Ik heb wel vertrouwen in Van Gaal. Hij heeft genoeg ervaring en hij geeft echt leiding. Hij is duidelijk en laat zich niet intimideren door de spelers. Dat hebben ze nodig.” Met de nieuwe bondscoach zal de discipline terugkeren en daarmee de motivatie om te winnen en het WK te halen, geloven veel Oranje-aanhangers. En het feit dat Van Gaal als ’voetbalpensionado’ toch instapt op de Oranje-trein, betekent volgens de meesten dat hij genoeg potentie ziet bij de spelers.

Ook kan de terugkeer van verdediger en aanvoerder Virgil van Dijk, die eerder geblesseerd was, veel schelen, geloven sommigen. „Laat Virgil van Dijk de ervaren man zijn. Hij is een verademing ten opzichte van de rest.” De Liverpool-speler is een echte leider in en buiten het veld en kan het verlengstuk van Van Gaal binnen de lijnen zijn.

Na het afhaken van de geblesseerde Jasper Cillessen is er grote twijfel wie de eerste doelman van Oranje moet worden. Er is een lichte voorkeur voor Feyenoord-keeper Justin Bijlow (31%) bij de respondenten, maar velen (30%) weten het gewoon niet.

Velen menen ook dat de eerste wedstrijd vandaag tegen Noorwegen van groot belang is. „Het zal erom hangen wat ze tegen Noorwegen doen. Als ze die winnen, dan komen we er door, anders niet”, denkt één van hen. Van Gaal doet er het beste aan om geen vast voetbalsysteem voor het elftal te hanteren, vinden de meeste respondenten. De door sommige experts aangehangen 1-4-3-3 opstelling kan in bepaalde wedstrijden (tegen mindere tegenstanders) soelaas bieden, maar beter is om de opstelling af te stemmen op de sterkte (of zwakte) van de opponent.