’Eerdmans moet Baudet opvolgen’

Thierry Baudet heeft zich maandag teruggetrokken als lijstaanvoerder van FvD. Aanleiding is de nazi-sympathieën in de jongerentak. Dinsdag kwam alles nog eens in een stroomversnelling toen achtereenvolgens Theo Hiddema en Paul Cliteur hun biezen pakten. Joost Eerdmans verklaarde zichzelf bereid om lijstrekker van FvD te worden wanneer dat hem gevraagd werd. Maar ook Annabel Nanninga liet zich niet onbetuigd door het vertrek van Thierry Baudet op alle fronten bij FvD te eisen. Dit alles is een perfecte blauwdruk vanwat er zich bij de LPF-crisis uit 2002 afspeelde.

Maar iemand zal uiteindelijk deze zware kar bij FvD moeten gaan trekken en diegene die daar momenteel het beste voor geschikt is, is Joost Eerdmans. In verschillende talkshows ventileert hij op een rustige en verstandige toon zijn politieke mening, hij is een man die ook bestaande problemen ’in gewone volkstaal’ verwoord. Hij zou tevens ook de ideale persoon kunnen zijn die bruggen kan slaan tussen andere politieke partijen die zich nu tegen FvD afzetten.

Mario Verhees, Asten