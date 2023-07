’Schaarste door handelsbeperkingen’

Vervelend, maar ook gevaarlijk nu bepaalde medicijnen niet voor handen zijn en we enorm afhankelijk zijn van China voor bepaalde, essentiële mineralen en producten. Onschuldig voorbeeld: ik wacht nu al dik 3 weken op de reparatie van één glas van mijn zonnebril. Door de schaarste is in bepaalde sectoren de werkdruk ook nog eens enorm toegenomen met uitval tot gevolg. En in 2040 is 1 op de 4 mensen in Nederland écht oud. "Gaat u zitten, zijn er klachten?", zou een oud collega vragen. Nou die zijn er zeker en verdwijnen niet van vandaag op morgen!

Bas Overmars, Amsterdam