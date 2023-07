’Einde van een topclub’

De voorbeeldige instelling van de aanvoerder werd door zijn collegavoetballers en bestuur niet op waarde geschat. Davy Klaassen doet er verstandig aan om met zijn mentaliteit dit zinkende schip ook te verlaten. Dit Ajax geleid door gelukzoekers zonder Ajax-dna heeft een selectie die met AZ moet uitmaken wie er derde of vierde wordt. Vervolgens zullen er sponsors afhaken. De aantrekkingskracht van de jeugdopleiding is verbleekt. Waar PSV en Feyenoord actief en alert zijn op de transfermarkt om zich zeker te stellen van de gigantische bedragen die plaats 1 en 2 opleveren door deelname aan de Champions League houdt Ajax de hand op de knip en haakt definitief af. De teloorgang van Ajax is met de koers van deze bestuurders niet te stoppen.

T. Langbroek