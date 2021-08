Uitslag Stelling: ’Acties prima, staking niet’

De meeste deelnemers denken dat meer geld voor salaris en een lagere werkdruk inderdaad zullen helpen om de grootste nood onder ic-verpleegkundigen te lenigen. Vakbonden sturen aan op stakingen in de herfst. Een respondent vindt staken echter egoïstisch. „Acties oké, maar staken over de rug van doodzieke patiënten gaat echt te ver.” Een andere respondent vindt staken wel heel hard nodig: „Dit gaat vooral over de zorg voor toekomstige patiënten en – oké – een beetje over de verpleegkundigen zelf.”

PVV-voorman Geert Wilders diende onlangs een motie in voor uitbreiding van de capaciteit van de intensivecareafdelingen. Bijna alle respondenten zouden ook vóór die motie hebben gestemd. Toch denkt een meerderheid van de stemmers dat het niet gaat lukken om de capaciteit van intensivecareafdelingen te verhogen op korte termijn. „Na tien jaar Rutte is de ic-capaciteit gehalveerd, belachelijk”, zo luidt een reactie. Een andere respondent is wat reëler: „Wilders roeptoetert maar wat. Je trekt niet zomaar een blik nieuw ic-personeel open. Een snelle oplossing voor dit probleem is er niet.”

De nettosalarissen van ic-verpleegkundigen bedragen tussen de €2800 en €3900 voor een voltijds dienstverband. Een meerderheid van de stemmers schat dit in als een gemiddeld salaris. „Het is hooggeschoold personeel dat hiervoor een pittige opleiding heeft gevolgd en ic-verpleegkundige is zeker niet de makkelijkste baan. Daar mag een meer dan gemiddeld salaris tegenover staan.”

Veel jongeren kiezen op het moment wel voor een opleiding tot verpleegkundige. Een grote meerderheid van de respondenten is daardoor optimistisch gestemd over de toekomst van het beroep. Maar: „Er moet echt meer geld bij, en perspectief, zodat het beroep ook aantrekkelijk blijft voor jongeren.”

Het geld voor de lagere werkdruk en de hogere salarissen moet ergens vandaan komen. Driekwart van de respondenten is echter niet bereid om hiervoor meer zorgpremie te betalen. Een stemmer: „Snijd die nutteloze middenmanagementlaag weg. Met een focus op de core business hoeft de zorgpremie echt niet omhoog.”

Een respondent vindt dat Nederlanders eens goed moeten nadenken over waar meer geld naartoe moet: „Natuurlijk willen we dat er meer geld gaat naar de verpleegkundigen; en naar de politie en naar de leraren. Maar daarna moet je de vraag stellen of Nederlanders ook meer willen betalen en dan is het antwoord natuurlijk ’nee’.”

Twee derde van de deelnemers gelooft dat de druk op de intensivecareafdelingen in ziekenhuizen weer gaat toenemen, met een griepgolf, een toename van besmettingen van kinderen met RS-virus en een vijfde coronagolf. „Tien jaar afbraakpolitiek eist nu zijn tol. Elke griep- of coronagolf zorgt voor een probleem.” Een meerderheid van de stemmers ziet meer vaccineren als dé manier om de druk op de ic’s te verlagen. „Als er mensen vaccins blijven weigeren, dan is het dweilen met de kraan open op de intensive care.”