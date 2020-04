Sluiting golfbanen om corona onterecht

Vandaag, lieve vrienden en vriendinnen, breek ik een lans voor de polderlandse golfsport. Nee, nee, niet afhaken nu, dit stukje is niet slechts voor de gegoede burgerij bestemd, of beter geformuleerd: voor hen die tot de gegoede burgerij menen te behoren. Ook het plebs dient te worden bereikt. Het is bovendien wel degelijk corona-gerelateerd en voldoet daarmee aan de journalistieke eisen van deze buitenissige tijden.