’Was onder Trump niet gebeurd’

En kijk wat er nu gaande is. Oekraïne in oorlog met Rusland. Trump had het zover niet laten komen en had tijdig gesproken met Vladimir Poetin.

Het uitdagen van China door een provocerend bezoek aan Taiwan, was nooit gebeurd als Trump nog de scepter zou zwaaien. De wereldvrede staat op het spel door ondoordachte handelingen en incompetentie. En het volk ziet gelaten toe, we verlangen naar échte leiders.

André Leijten, Marknesse