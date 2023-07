’Het loont om debatten in de zaal te volgen’

In het Vizier

’Het is niet te filmen”, foetert PVV-Kamerlid Markuszower. De Kamer heeft net een bij vlagen hallucinante bijdrage van oud-verkenner Jorritsma gehoord over de ’functie elders’-kwestie rond voormalig CDA-Kamerlid Omtzigt. „Nou, het is wel te filmen”, grapt Omtzigt terug, wijzend naar de vele camera’s die het politiek gevoelige gesprek vastleggen.