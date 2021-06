Premium Binnenland

Marsvoertuig Perseverance moet het gas wat dieper gaan intrappen

De eerste testrit van het Amerikaanse Marsvoertuig Perseverance is geslaagd, maar de snelheid laat nog te wensen over. De Marskar bewoog zich met een snelheid van 0,016 kilometer per uur over het rotsige oppervlak. Als de robot gas geeft, is het vijfvoudige haalbaar. Dat is 200 meter per Marsdag.