’ Ontsmetting ontbreekt bij AH’

Dat deed ik, maar om te kunnen afrekenen moest ik op een scherm met mijn vinger drukken op ’betalen’. Vervolgens moest ik door middel van het schermt aanraken, aangeven of ik wel of geen airmails wilde en of ik een lange of korte bon wilde. Voor mij waren er verschillende klanten geweest die, net als ik, met hun vingers op dat scherm hadden moeten drukken. Ik keek of ik een flacon met desinfecterende gel of vloeistof zag staan waarmee ik, nadat ik dat scherm meerdere malen had aangeraakt, mijn handen kon desinfecteren. Maar zo’n hygiënische maatregel was er niet. De filiaalmanager die toevallig vlakbij stond wees ik erop. Ik vroeg hem waarom er voor de handen geen desinfecterend middel aanwezig was. In de strijd tegen het coronavirus toch een must? „Nee mevrouw, dat is absoluut niet nodig”, zei hij. „Het virus verspreidt zich via de lucht. Niet via uw handen...” Hij zei dit serieus. In een aan ander AH-filiaal, waar ik later was, ontbrak ook het desinfecterende middel bij de zelfscan. Schandalig dat zo’n grote supermarktketen zo slecht voor zijn klanten zorgt!

Helen Goote, Huizen