Bank kan niet langer wegkijken

Een paar keer per maand geef ik lezingen over onderwerpen als het bestrijden van georganiseerde misdaad en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. De toehoorders zijn vaak leden van ondernemersverenigingen, brancheorganisaties of financiële instellingen als banken of verzekeraars. Afgelopen maandag gaf ik voor medewerkers van een grote bank een presentatie over het belang van een goede poortwachtersfunctie. Banken lagen afgelopen jaren flink onder vuur omdat ze onvoldoende toezicht hielden op cliënten met dubieuze activiteiten. Het verzuim van ING was zelfs zo groot dat strafvervolging in de lucht hing. Uiteindelijk trof de bank een schikking met het Openbaar Ministerie van bijna achthonderd miljoen euro.