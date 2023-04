’Meer doden na warboel wegsituaties’

Kopieer naar clipboard

’Explosie aantal verkeersdoden’ bericht de krant (Tel. 18/4). Het valt Ruud van Wier (en meerdere mensen) op, dat er na jarenlange daling van het aantal verkeersdoden inderdaad meer ongevallen en doden zijn te betreuren. Als ik kijk naar de herinrichting van diverse verkeerssituaties in Nederland, verbaast mij dit eigenlijk niet helemaal. Ik doel op onoverzichtelijke bidirectionele rotondes, waar fietsers van twee kanten voorrang hebben (Amstelveen Beneluxbaan, nagenoeg iedere week een paar ernstige ongevallen waarbij ook doden te betreuren waren), en als absolute (door de gemeente gecreërde) dodenweg, de N196 in Aalsmeer, waar men het heeft gepresteerd om midden in de rijbaan een busbaan te leggen, die diverse rotondes kruist. Ook op deze weg is het helaas nagenoeg iedere dag raak, waar dit voorheen niet het geval was. Tevens het besluit om op zelfs doorgaande wegen 30 km/u in te voeren, zal het aantal verkeersslachtoffers alleen maar vergroten, doordat e-bikes, fatbikes (soms met kinderen van 12 jaar zonder helm) en scooters auto’s gaan inhalen. Misschien wordt het hoog tijd, om alle verkeersdeskundigen eens goed naar deze situaties te laten kijken.