’Doek weghalen veronrustend’

Het is niet duidelijk wat de intentie is van deze minderheid, maar het verbieden van kunst, omdat het in hun ogen moreel en esthetisch verwerpelijk is, zie je alleen in landen met een kwaadaardige ideologie waarin andersdenkenden worden vervolgd en ’aanstootgevende’ kunst verboden is.

Verontrustend is ook dat maar weinigen deze nieuwe ideologie durven te bekritiseren uit angst te worden weggezet als fascist of racist. Maar als wij ongehinderd hun ideologie aan ons laten opdringen, dan zal er nog heel wat ’moreel en esthetisch verwerpelijke’ kunst in Nederland van de muren worden gehaald. Totdat er alleen nog kunst aan muren hangt dat door deze drammende minderheid wordt erkend en is goedgekeurd.

R. Jansen, Utrecht