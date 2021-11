Brief 3 ’Ic-bed toebedelen aan gevaccineerde’

Tot mijn stomme verbazing wordt het onderwerp vaccinatie hier totaal niet in meegenomen maar kan een ouder iemand, gevaccineerd maar ernstig gewond door een ongeval, geen ic-bed krijgen als een jongere ongevaccineerde met Covid zich aandient en triage noodzakelijk is. Reden zou zijn ’dat die jongere nog van alles kan bereiken in het leven wat de oudere al gehad heeft’. Wat mij betreft had die jongere dat dan maar eerder moeten bedenken. Het is al pijnlijk duidelijk dat ongevaccineerden andere patiënten duperen in hun zorg maar dit is toch wel echt ronduit te gek voor woorden! Willens en wetens ellende over jezelf en anderen afroepen en dan nog voorrang krijgen in triage op grond van je leeftijd! Wanneer gaat verantwoordelijkheid een rol spelen?

Marian Uppelschoten, Gistel

